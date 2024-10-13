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Gıda Dağıtımcılarından 50 Bin TL Gasbedildi: 7 Şüpheli Tutuklandı

Gıda Dağıtımcılarından 50 Bin TL Gasbedildi: 7 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, gıda dağıtımı yapan minibüs, çakarlı otomobillerle durdurularak sürücüsü darbedildi ve 50 bin TL gasbedildi. Olayla ilgili 7 şüpheli, Manisa'da düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde gıda dağıtımı yapan minibüsü, çakarlı otomobillerle takip edip 'polisiz' diyerek durduran, sürücüyü darbedip 50 bin TL'sini gasbeden 7 şüpheli, Manisa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 21 Eylül'de Bornova'daki Belkahve tüneli çıkışında meydana geldi. İki otomobile çakar takıp polis gibi davranan şüpheliler, Manisa ilçesinde gıda dağıtımı yapan bir kapalı kasa minibüsü takibe başladı. Tünel çıkışında minibüsü durduran şüpheliler, 'polisiz' diyerek yaptıkları arama sonrası sürücüyü darbedip, araçta bulunan 50 bin TL'yi alarak kaçtı. Şüphelilerin ilerleyen günlerde sürücüyü tehdit ederek 200 bin avro istedikleri de belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin U.Ö. (26), T.H. (19), B.K. (23), S.Ç. (24), D.P. (19), K.K. (25) ve M.T. (24) olduğu tespit edildi. 11 Ekim'de Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada otomobillerine taktıkları çakarlar da ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

TAKİP MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

Gıda dağıtımı yapan minibüsün bir akaryakıt istasyonuna girip, çıkması ve çakarlı otomobillerle takip edilmeleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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