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GİBTÜ'de Türkiye'de Din Öğretimi Paneli Gerçekleştirildi

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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Din Öğretimi' panelinde din öğretimiyle ilgili sorunlar ve fırsatlar ele alındı. Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, dinin derinlemesine incelenmesi ve bilimsel bilgilerin öğrencilere aktarılması hedefinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise ülkenin eğitim kurumlarının bilimsel, teknolojik ve kültürel alanda önde olduğunu vurguladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (GİBTÜ) düzenlediği ve din öğretimindeki sorun ile fırsatların görüşüldüğü " Türkiye'de Din Öğretimi" paneli gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, açılıştaki konuşmasında, dine ait alanları derinlemesine incelemek, araştırmak ve elde edilen bilimsel bilgileri öğrencilerine aktarabilmeyi hedeflediklerini aktardı.

Demir, dini anlayışın dünyada İslam adına yükseltilen şiddetin panzehiri olduğunu, dinden soğutma ve uzaklaştırma eğilimini yok edeceğine işaret ederek, "Dini söylem imaj, algı yönetimi ve hasar denetimi açısından tahlil edilmesi gerekliliktir. İlahiyatların toplum hayatındaki etki ve yansımalarının daha fazla olması için yapılan çalışmaların toplumla ve güncelle bağlantısının arttırılması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise din öğretiminde büyük aşama kaydetmenin yanı sıra bilimsel, teknolojik ve kültürel alanda da ülkenin önde gelen eğitim kurumlarına sahip olduklarını dile getirdi.

Gençlerin dini anlamda donanımlı, ülkesini ve milletini seven, halkla birlikte ve halkın içinde, geleceğin aydınları olmaları gerektiğini vurgulayan İşleyen, uyguladıkları program çeşitliliği sayesinde her alanda, kademede nitelikli bireyleri yetiştirdiklerini ve Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu aktardı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep Türkiye Rektör Eğitim Güncel Haberler

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