Üye Girişi
Haberler

GİBTÜ'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sessiz protesto

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik sessiz protesto yapıldı. Üniversite yerleşkesinde toplanan akademisyenler ve öğrenciler 'Gazze için sessiz olun' pankartı açarak yaklaşık 5 dakika sessiz protesto gösterisi yaptı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık dışı olduğunu söyledi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik sessiz protesto yapıldı.

Üniversite yerleşkesinde toplanan akademisyenler ve öğrenciler "Gazze için sessiz olun" pankartı açarak yaklaşık 5 dakika sessiz protesto gösterisi yaptı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık dışı olduğunu söyledi.

Dünyanın bu saldırılara karşı harekete geçmesi gerektiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu küçük toprak parçasında, dünyanın en gelişmiş silahlarıyla donatılmış bir güç karşısında, taşlar, sapanlar ve çıplak elleriyle direniş gösteren Gazze halkının cesareti, tüm dünyaya ilham kaynağı, olmalıdır. Bebekleri, kadınları, gençleri yıllarca acımasızca hedef alan bu zalim anlayış, insanlığın vicdanını derinden yaralıyor. Bizler, dünyanın her köşesinden her renkten, ırktan, dinden ve mezhepten insanlar olarak, Gaziantep'ten, İsrail'in soykırımına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gazze yara aldıkça Batı dünyasının insan hakları, hukuk ve demokrasi söylemleri de o düzeyde yara almakta ve anlamsızlaşmaktadır. GİBTÜ olarak, idari ve akademik kadromuz ve öğrencilerimizle birlikte, yüzyılın bu büyük vahşetine imza atan siyonist İsrail devletini şiddetle kınıyoruz."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İsrail Gazze Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title