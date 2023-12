GİBTÜ'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sessiz protesto

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik sessiz protesto yapıldı.

Üniversite yerleşkesinde toplanan akademisyenler ve öğrenciler "Gazze için sessiz olun" pankartı açarak yaklaşık 5 dakika sessiz protesto gösterisi yaptı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık dışı olduğunu söyledi.

Dünyanın bu saldırılara karşı harekete geçmesi gerektiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu küçük toprak parçasında, dünyanın en gelişmiş silahlarıyla donatılmış bir güç karşısında, taşlar, sapanlar ve çıplak elleriyle direniş gösteren Gazze halkının cesareti, tüm dünyaya ilham kaynağı, olmalıdır. Bebekleri, kadınları, gençleri yıllarca acımasızca hedef alan bu zalim anlayış, insanlığın vicdanını derinden yaralıyor. Bizler, dünyanın her köşesinden her renkten, ırktan, dinden ve mezhepten insanlar olarak, Gaziantep'ten, İsrail'in soykırımına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gazze yara aldıkça Batı dünyasının insan hakları, hukuk ve demokrasi söylemleri de o düzeyde yara almakta ve anlamsızlaşmaktadır. GİBTÜ olarak, idari ve akademik kadromuz ve öğrencilerimizle birlikte, yüzyılın bu büyük vahşetine imza atan siyonist İsrail devletini şiddetle kınıyoruz."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.