ABD'de federal yargıç, Epstein'in kız arkadaşı Maxwell'in dava dosyalarının açıklanmasına onay verdi

Güncelleme:
ABD'de federal yargıç, Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in davasına ait tüm soruşturma belgelerinin kamuya açıklanmasına onay verdi. Belgeler arasında daha önce açıklanmamış deliller yer alıyor.

ABD'de federal yargıç, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davanın tüm soruşturma kayıtlarının açıklanmasını onayladı.

Federal yargıç Paul Engelmayer, Amerikan kamuoyunun yakından takip ettiği Epstein davasına ilişkin önemli bir karar açıkladı.

Yargıç Engelmayer, Epstein'in kız arkadaşı Maxwell'in yargılandığı davayla ilgili tüm soruşturma belgelerinin Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanabileceğine hükmetti.

Geçen hafta da Florida'da bir federal yargıç, Epstein hakkında yürütülen büyük jüri soruşturmasının tutanaklarının açıklanması yönündeki bakanlığın talebini kabul etmişti.

Söz konusu belgeler arasında büyük jüri tutanakları, mali kayıtlar, seyahat belgeleri ve soruşturmalar sırasında elde edilen kurbanlarla yapılan görüşmelerin notları gibi daha önce açıklanmamış deliller yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, kasım ayında, New York'taki iki yargıçtan büyük jüri tutanakları ve delillerin yanı sıra, daha önce yayınlanmamış binlerce belgeyi içerebilecek soruşturma materyallerinin mühürlerinin kaldırılmasını talep etmişti.

Kongre'de geçen ay kabul edilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası", Epstein davasıyla ilgili mümkün olan tüm belge ve dokümanların kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da, ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
