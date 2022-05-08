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Ghezzal topu kaptı, penaltıyı attı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ghezzal topu kaptı, penaltıyı attı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 29. dakikasında ikinci kez penaltı kazanırken, Rachid Ghezzal bu kez topu bırakmadı ve atışı kullanarak fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 29. dakikasında ikinci kez penaltı kazanırken, Rachid Ghezzal bu kez topu bırakmadı ve atışı kullanarak fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ederken, karşılaşmanın 29. dakikasında siyah-beyazlı ekip ikinci kez penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin 6. dakikada Novak'la bulduğu golün 1 dakika sonrasında siyah-beyazlı ekip penaltı kazanırken, bu pozisyonda Batshuayi meşin yuvarlağı direğe nişanladı ve Beşiktaş berberlik şansını tepti. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran siyah-beyazlı ekip, 29. dakikada Kenan Karaman'ın yerde kalmasıyla bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Arda Kardeşler, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyeceğini açıkladığı anda Rachid Ghezzal kenara gelerek topu aldı ve hakemin penaltı kararıyla birlikte direkt olarak penaltı noktasına gitti.

Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı sonrasında tribünler, Belçikalı golcüye tepki gösterirken, Rachid Ghezzal'a da alkışlarla destek verdi. Ghezzal penaltı atışında kaleci Altay ve topu farklı köşelere göndererek skoru 1-1'e taşıyan isim oldu.

(Bozhan Memiş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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