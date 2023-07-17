GGC'nin "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri"ni kazananlar belli oldu

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 37'ncisini düzenlediği, "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri"nin kazananları belli oldu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 37'ncisini düzenlediği, "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri"nin kazananları belli oldu.

GGC'den yapılan açıklamaya göre, belirlenen dallarda çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın seçici kurulu Hüseyin Yılmaz, Coşkun Aral, Mehmet Akif Ersoy, Cem Öğretir, Hülya Hökenek, Fuat Kozluklu, Ömer Berberoğlu, Esra Şimşek, Halil Demir, Barış Avşar, Ömer Kılıç, Nevzat Çiçek, Ramazan Yavuz, Ümit Bektaş, Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, Yılmaz Akıncı, Resul Serdar Ataş, Ferit Aslan, Zülfikar Ali Aydın, Esat Aydın, Altan Sancar, Hakan Hocaoğlu, Mehmet Pişkin, Yunus Yalçın, Mehmet Tayfur Birgül, Salih Bilici ve Mehmet Kılıçoğlu'ndan oluştu.

AA'ya 4 dalda 5 ödül

"Türkçe Yazılı Basın (gazete-dergi)" kategorisinde, "Haber Dalı"nda İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) Rıdvan Yeşilırmak'ın "Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzaralar" haberi birincilik, Güneydoğu Ekspres Gazetesi'nden Fuat Bulut'un "Bağlar'da 82 canlı bomba" haberi mansiyon, "İnternet Haber Dalı"nda, Amida Haber'den İlyas Akengin'in "Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a getirildi" haberi birincilik, Tigris Gazetesi'nden Norşin Öncel'in "9 yılını midyeye verdi ama hiç midye yiyemedi" haberi mansiyon, "İnternet Röportaj Dalı"nda Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın "Adıyaman'daki mezarlığın kepçe operatörü: Bir seferinde 150 kişi gömdük, uyuyamıyorum" haberi birincilik, Artı Gerçek'ten Şirin Bayık'ın "Şırnak kömüründe tekelleşme: Paranın tamamı bir kişiye kalıyor" haberi mansiyon "Eğitim Haberleri Dalı" İHA'dan Yakup Sağlam ile Mücahit Kantarcıoğlu'nun "Kızlar başardı; eğitimle kaderleri değişecek" haberi birincilik, Anadolu Ajansı'ndan (AA) Bestami Bodruk ile Ömer Yasin Ergin'in "Öğretmenler Masalcı Nine ve Müciddin" haberi mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödüle layık görülen diğer Haber'>haberler ise şöyle:

"Ekonomi Haberleri Dalı'nda Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nden Mahir Solmaz'ın 'İnşatta Kanada ile Türkiye arasında köprü olacak' haberi birincilik, 'Kültür Sanat Haberleri Dalı'nda İHA'dan Muhammed Hüseyin İçli'nin 'Yarım kalan hayat hikayesi film oldu' haberi birinci, AA'dan Ahmet Kaplan ve Ekrem Payan'ın 'Aziz Amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor' haberi mansiyon, 'Spor Haberleri Dalı'nda AA'dan Mehmet Sıddık Kaya'nın 'Diyarbakırlı gençlerin tarla ve çobanlıktan dünya kupasına uzanan başarısı' haberi birinci, 'Sağlık Haberleri Dalı'nda, İHA'dan Rıdvan Kılıç'ın '17 yılda 427 endoskopi yapılan hastaya tanı konulamıyor' haberi birinci, İHA'dan Muhammed Ali Çiftçi'nin 'Korucuyu evlat iken, koruyucu anne oldu' haberi mansiyon, 'Sayfa Düzeni Dalı'nda Güneydoğu Ekspres Gazetesi'nden Nermin Zengin birincilik, Batman Demokrat Gazetesi'nden Nimet Dal ise mansiyon ödülü."

Televizyon haberlerinde TRT World'den Jaffer Hasnain ile Faruk Yüce'nin "Enkazda 7 gün boyunca hayatta kalmayı başaran Baran'ın öyküsü" haberi birinci, Reuters'dan Ümit Özdal'ın "Türkiye'nin orta kesimlerinde 7,9 büyüklüğündeki deprem" haberi ikinci, A Haber'den Sinan Yılmaz ile Mehmet Sıddık Bilge'nin "Deprem bölgesine yardıma gitti, ayağı kırıldı ancak enkaz başından ayrılmadı" haberi mansiyon, dron çalışmasında İHA'dan Kamil Can Kılıç'ın "Kömürhan Köprüsü" ile ilgili çalışması birincilik, TRT'den Serdar Topdemir'in "Doğu ve Güneydoğu kentlerinin dron görüntüleri" çalışması mansiyon, kamera çalışmasından Waar TV'den Atilla Görür'ün "Çınar" çalışması birincilik, Artı Gerçek TV'den Mizgin Tabu'nun "İkizköylü kadınların Akbelen Ormanı mücadelesi" çalışması mansiyon, "TV programı"nda Amed TV'den Nesrin Erdoğmuş'un "Bir Ses Bir Nefes" programı birincilik ödülüne layık görüldü.

"Fotoğraf" kategorisinde AA'dan Rıdvan Korkulutaş'ın "Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor" fotoğrafı birincilik, AA'dan Aydın Arık'ın "Depremle topyekun mücadele" fotoğrafı mansiyon ödülü aldı.

Açıklamaya göre "Kürtçe" kategorisinde ödüle değer görülen haber, belgesel ve programlar ise şöyle:

"Kürtçe Haber Dalı'nda Kürdistan 24'ten Mahir Yüksek ile Hakan Erkıran'ın 'Li gündeki ji 55 Avahiyan 52 Avahi Ruxeyane' haberi birincilik, TRT Kurdi'den Necati Seyitoğlu'nun 'Fedekariye Zımane Kurdi' haberi mansiyon, 'Kürtçe Belgesel Dalı'nda Rudaw'dan Mehmet Kanevi'nin 'Gol gola qulanga' adlı belgeseli birincilik, Rudaw'dan Şevket Herki'nin 'Yüzyıllık değirmen' belgeseli mansiyon, 'Kürtçe TV Program Dalı'nda TRT'den Barış Uzal'ın 'Sosin' programı birincilik, Rudaw'dan Abdulsselam Akıncı'nın 'Bername' programı mansiyon, 'Spor Programı Dalı'nda TRT Kurdi'den Ahmet Altaş'ın 'Z Futbol' programı birinci, 'Radyo' kategorisinde TRT GAP Radyo'dan Gülistan Fırat'ın 'Bölge gündemi' programı birincilik, Can Radyo'dan Leyla Irmak'ın 'Kaniya Dengbejan' isimli programı mansiyon ödülü."

"Jüri Özel Ödülü", depremlerde yaşamını yitiren gazetecilere adandı.

"GGC Özel Ödülleri"nin sahipleri ise şöyle:

"Şarkın Yıldızları kitabıyla Diyarbakırspor'a yaptığı katkılar nedeniyle NTV kameramanı İbrahim Ateşoğlu, 'Peşimdeki Melek' kitabıyla yaptığı çıkış nedeniyle Al Jazeera Türkiye Prodüktörü Yılmaz Akıncı, TV 100 Haber Sunucusu Erdoğan Aktaş, TGRT Haber Ana Haber Sunucusu Tuna Öztunç, CNN Türk Haber Sunucusu Semiha Şahin, NTV Haber Sunucusu Burcu Kaya ve CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk."

GGC, geçen yıl vefat eden GGC Onursal üyesi Raif Türk'e "Vefa Ödülü" verilmesini kararlaştırdı. Ödül, anısının yaşatılması için Raif Türk'ün ailesine takdim edilecek.

GGC, "Basın Özgürlüğü Ödülü"nü ise Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'ne (MLSA) takdim edecek.