GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 39'uncusunu düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

GGC'den yapılan açıklamada, mesleki çalışmaları teşvik etmek, habercilikte kaliteyi artırmak ve kamu yararına yapılan eserleri ödüllendirmek amacıyla düzenledikleri yarışmaya bu yıl da Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda başvurunun yapıldığı belirtildi.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede farklı kategorilerde 12 eserin birincilik ödülüne layık görüldüğü ifade edilen açıklamada, 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına düzenlenen bu yılki yarışmanın ödül töreninde ailesine "vefa" plaketi takdim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, GGC özel ödülünün geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'e, toplumsal barışa katkısı nedeniyle jüri özel ödülünün ise vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını dünyaya duyurmaya çalışırken görevleri başında şehit olan gazeteciler anısına da "Basın Özgürlüğü Ödülü"nün 30 muhabiri şehit olan, ofisi bombalanan olan El-Cezire'ye verileceği belirtildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti "Basın Özgürlüğü Ödülü" bu yıl Gazze'de görev yaparken şehit olan gazetecilere verilmiştir.

Basın özgürlüğü ödülümüz, Gazze'de şehit düşen tüm meslektaşlarımız adına, yaşanan vahşeti dünyaya duyurmak için en ağır bedeli ödemiş, 30 muhabiri şehit düşmüş, ofisi bombalanmış olan El-Cezire'ye verilecektir.

Yarışmada, görüntü dalında Anadolu Ajansından (AA) Rıdvan Korkulutaş'ın, "Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı" görüntüsüyle, drone çalışması dalında da Osman Bilgin'in "Kömür işçileri hem havanın hem ateşin sıcaklığıyla mücadele ediyor" görüntüsüyle mansiyon ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.