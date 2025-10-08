Haberler

Gezici Soykırım Müzesi İstanbul'da Sergilenmeye Başladı

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Gezici Soykırım Müzesi, Gazze'de yaşanan trajediyi hatırlatmak amacıyla Rami Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı. Müze 12 Ekim'e kadar açık kalacak.

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesince düzenlenen "Gezici Soykırım Müzesi", Rami Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı.

Müze, 12 Ekim'e kadar kütüphanenin C Blok bahçe alanında 9.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gazze'de katledilen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın anısını yaşatmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek için düzenlenen çalışmada, 355 kurşun iziyle delik deşik edilmiş aracın temsilinin yanı sıra görseller, ses kayıtları ve bilgilendirme panoları yer alıyor.

Müze kapsamında ayrıca Hind Rajab'ın acil servisle yaptığı telefon görüşmesi Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak dinlenebiliyor. Gazze'de yaşanan açlık ve yoksunluğu simgelemek amacıyla araç çevresine yerleştirilen boş tencereler ise yaşanan insani trajediyi yansıtıyor.

