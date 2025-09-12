"Gezici Soykırım Müzesi" Eyüpsultan Meydanı'nda halkla buluştu

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesince düzenlenen "Gezici Soykırım Müzesi" etkinliği Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gazze'de katledilen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın anısını yaşatmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte, 355 kurşun iziyle delik deşik edilmiş aracın temsilinin yanı sıra görseller, ses kayıtları ve bilgilendirme panoları yer alıyor.

TEKDER İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Said Böyük, AA muhabirine, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 62 bin kişinin şehit olduğunu belirterek, bunlardan 18 bin 500'ünün çocuk olduğunu söyledi.

"Gazze'de şehit olan herkesin bir hayatı, hikayesi, hayalleri ve umutları var"

Böyük, yapılan soykırımın sadece sayılardan ibaret olmadığının altın çizerek, "Gazze'de şehit olan herkesin bir hayatı, hikayesi, hayalleri ve umutları var. Biz de o insanların sayılardan ibaret olmadığını, hayatlarının, hikayelerinin olduğunu anlatmak için 'Gezici Soykırım Müzesi' çalışmasını başlattık." dedi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında İsrail tarafından şehit edilen 6 yaşındaki Hind Rajap'ın hikayesini anlattıklarına işaret eden Böyük, "Hind Rajap, güvenli bir yer bulabilmek için ailesiyle beraber yolculuk halindeyken İsrail askerleri onların aracına saldırıyor. Hind dışında ailenin tamamı vefat ediyor. Sağ kalan Hind ise ambulansı arayıp adeta yalvarıyor. Etrafında tank sesleri duyduğunu, askerlerin olduğunu ve ailesinin öldüğünü söylüyor. Onu kurtarmaya gelen ambulanstaki Yusuf el-Zayno ve Ahmed el-Mahdun isimli iki sağlık çalışanı da maalesef İsrail tanklarının hedefi haline geliyor ve şehit oluyorlar. Askerler daha sonra yavrumuzun olduğu arabaya dönerek 355 adet kurşun sıkıyorlar ve Hind'i şehit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Böyük, İsrail askerlerinin Hind Rajap'ın şehit olduğu bölgeye 12 gün boyunca kimseyi yaklaştırmadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Burada İsrail tarafından katledilen Hind'in hikayesini anlatma gayretindeyiz. Müzemizde yavrumuzun şehit olduğu arabayı 355 adet kurşun deliği hazırlayarak temsili olarak sergiliyoruz. Yavrumuzun ambulansla konuştuğu Arapçı ses kaydının Türkçe ve İngilizce dublajlarını yaptık. Hazırladığımız bilgilendirme metinleriyle de hem yerli vatandaşlarımıza hem de turistlere bu olayı aktarmaya çalışıyoruz."

"Dünya üzerinde Gazze'deki işgale yönelik büyük bir uyanış olduğunu düşünüyorum"

Müzeye çok olumlu tepkiler aldıklarına dikkati çeken Böyük, "Hem kendi vatandaşlarımızı hem de yurt dışından ülkemize gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Hikayenin detaylarını paylaştıktan sonra onlardan birçoğu öfkeli bir şekilde müzemizden ayrılıyorlar. İlk olarak Sultanbeyli Kent Meydanı'nda müzemizi sergilemeye başladık. Kadıköy ve Üsküdar sahillerinde, Mecidiyeköy, Beşiktaş ve Eminönü meydanlarında programlarımızı icra ettik. Bundan sonra ise Karaköy, Kabataş, Ayasofya, Yenikapı ve Bakırköy meydanların da çalışmalarımıza devam edeceğiz." bilgilerine yer verdi.

Böyük, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bazı ülkelerin destek verdiğini hatırlatarak, "Bununla birlikte dünya üzerindeki halkların büyük bir çoğunluğu Filistin direnişini destekliyor. Bizler de diğer halklar gibi bu direnişinin yanındayız. Bu direnişin arkasında değil, bizatihi kendisiyiz. Dünya üzerinde Gazze'deki işgale yönelik büyük bir uyanış olduğunu düşünüyorum. İsrail savaşa başlamadan önce Hamas'ı durdurabileceğini, bitirebileceğini iddia ediyordu. Fakat şu anda İngiltere'den Amerika'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye kadar dünyanın her yerinde Hamas'ın destekçisi insanlar meydanları dolduruyor ve Filistin'le dayanışma içerisinde oldukların ifade ediyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na da değinen Böyük, "Dünyanın dört bir yanından insanlar ellerinden gelen bütün imkanlarla Filistin davasına destek olma gayretindeler. Sumud Filoso'nu da somut bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz. Filonun ablukayı kırarak zafer elde edeceğini düşünüyoruz. Buradan Gazze'de direnen bütün direniş cephesini saygıyla selamlıyoruz." diye konuştu.

Daha önce Sultanbeyli, Kadıköy, Üsküdar, Mecidiyeköy, Beşiktaş ve Eminönü'nde yer alan "Gezici Soykırım Müzesi", 26 Eylül'e kadar Ayasofya Camii, Yenikapı Marmaray, Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Esenler Dörtyol Meydanı'nda 09.00-22.00 saatleri arasında halkla buluşmaya devam edecek.