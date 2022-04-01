Gezici kütüphaneyle 4 yılda 100 bin öğrenci kitapla buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince oluşturulan "Gezici Kütüphane", kırsal mahallelerdeki okulları gezerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılıyor.

Belediyenin Kütüphaneler Şube Müdürlüğünce 4 yıl önce kırsal bölgelerdeki öğrencilere ulaşmak amacıyla Gezici Kütüphane Projesi hayata geçirildi.

Kütüphane olarak hazırlanan bir otobüsle, kentin kırsal mahallelerindeki 104 okulu ziyaret ederek buradaki öğrencilere kitaplar hediye eden gezici kütüphane görevlileri, yıl sonuna kadar 300 okula daha gitmeyi hedefliyor.

"Hayatlarını etkileyecek güzel bir anı yaşıyorlar"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ömer Aslan, AA muhabirine, yürüttükleri projeyle kırsalda yaşayan kitap hasreti çeken öğrencileri kitapla buluşturduklarını söyledi.

Okuma alışkanlığını kazandırmak adına gezici kütüphaneyi ziyaret eden öğrencilere kitaplar hediye ettiklerini anlatan Aslan, şunları belirtti:

"Öğrencilerimize destek olmak amacıyla kırsalı karış karış geziyoruz. Kütüphane Haftası dolaysıyla Suruç ilçesindeki Büyük Ziyaret İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ettik. Burada öğrencilerimizle buluştuk, onların heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Gezici kütüphanemiz içerisinde ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine yönelik kitaplarımız mevcut. Türk ve yabancı klasiklerin yanında edebiyatımızın ünlü yazarlarının kitapları da mevcut. Öğrencilerimize kitabın ve kütüphanenin farkındalığını yaşatmak adına güzel bir çalışma yürütüyoruz. Öğrencilerimiz kitap okuma alışkanlığı kazansın diye onlara kitaplar hediye ediyoruz. Gezici kütüphanemize giren öğrencilerimiz kitap dünyasıyla buluşuyor. İleride hayatlarını etkileyecek güzel bir anı yaşıyorlar. Onların gözlerindeki ışıltı daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. "

Çocukların gelişimi noktasında gerekli çalışmaları önemle yürüttüklerini belirten Ömer Aslan, 100 bin öğrenciye ulaştıklarını dile getirdi.

Aslan, Şanlıurfa'daki bütün çocukları kitapla buluşturana kadar çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

Büyük Ziyaret Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İhsan İspir, gezici kütüphane ile öğrencilerde farkındalık oluştuğunu söyledi.

Öğrencilerin okullarına gezici kütüphanenin gelmesini dört gözle beklediğine işaret eden İspir, "Bizi ve öğrencilerimizi mutlu eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlilerine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Bu güzel çalışma kentte bir çok öğrencimize ve gencimize okuma alışkanlığı kazandıracaktır." dedi.

Öğrenciler mutlu oldu

İlkokul öğrencisi Asiye İspir de okumayı çok sevdiğini belirterek, "Okulumuza ilk defa gezici kütüphane geldi, çok mutlu olduk. Yeni kitaplar gördük. Sağ olsun görevliler bize kitap hediye ettiler. Okuma alışkanlığımız daha da iyi olacak. Gezici kütüphanenin bir daha okulumuza gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Muhittin Yener ise kendisine kitap hediye edildiği için çok mutlu olduğu ifade etti.