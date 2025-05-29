Gezici Kütüphane Çerkeş'te Öğrencilerle Buluştu

Çankırı İl Halk Kütüphanesine ait Gezici Kütüphane, Çerkeş TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşturuldu.

Öğrencilere kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek, bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamak, bilgisayar ve internet bağlantısı ile kullanıcılara bilgi çağına ulaşma yolunda bilgi teknolojilerini kullanma olanağı sunmak amacıyla yola çıkan Gezici Kütüphane, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrenciler gezici kütüphanede kitap okuyarak çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da Gezici Kütüphane'nin çalışmaları hakkında bilgi alarak, öğrencilerle zeka oyunları oynadı, sohbet etti.

Etkinliğe Kaymakam Bulgurlu'nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, İlçe Kütüphane Şefi Hakkı Çamlıca, okul müdürü Şaban Karakaya, kütüphane görevlisi Kübra Kabaçam ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.