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Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Konyaaltı'nda Açıldı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı, kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı 'Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi' açıldı. Sergi, 10 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı, kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, çok özel dizayn edilen müzeyle Çanakkale'ye gidemeyen oraları görme imkanı olmayan öğrencilere ve vatandaşlara Çanakkale ruhunu anlatabilmek için 12 yıldan beri tüm Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi.

Sergideki malzemelerin 109 yıllık ve bire bir orijinal olduğunu belirten Yürükaslan, "Konyaaltı Belediyesi'nin organizasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla güzel bir program yapıldı. Çanakkale ruhu dediğimiz zaman bugüne kadar gelen büyük destanın kanla yıkanmış toprakların bütün izleri bu sergide. Çok önemli bir görsel müze. Her gittiğimiz yerde en büyük kültürel faaliyet oluyor." dedi.

Açılışın ardından Yürükaslan, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut ve beraberindeki heyete müzeyi gezdirdi.

Müze görevlilerince Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananlar hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı sergiyi, öğrenciler ve vatandaşlar 10 gün boyunca ücretsiz ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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