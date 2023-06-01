Gezi Parkı protestolarının 10. yıl dönümünde İstiklal Caddesi'nde eylem yapan 59 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Gezi Parkı protestolarının 10. yıl dönümü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde eylem yapan 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. TKP'lilerin yaptığı eylemde 35 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle bugün saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 şahıs gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı protestolarının 10. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde eylem yaptı. TKP'liler, 10 yıl önce Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) astıkları 'Boyun Eğme' pankartını; İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM'ye astı. Polis, yürüyüşe geçmek isteyen gruba müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayan eylemcilerin bir kısmı polis tarafından gözaltına alındı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstiklal Caddesi'ndeki eylemde 35 TKP'linin gözaltına alındığını duyurdu ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

VALİLİK: 59 ŞAHIS GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği bu akşam Gezi Parkı protestolarının 10. yıl dönümü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde eylem yapan 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle bugün saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 şahıs gözaltına alınmıştır."