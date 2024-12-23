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Gezi Parkı Protestolarında 'Çarşı' Üyeleri Beraat Etti

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı protestolarına katılan Beşiktaş taraftar grubu 'Çarşı' üyesi 35 sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme, meşalelerin patlayıcı madde olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna vardı.

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Gezi Parkı protestolarına katılan Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyesi 35 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti.

Gezi Parkı protestolarına katılan Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyesi 35 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, patlayıcı madde olarak değerlendirilen meşaleleri bulunduran sanık hakkında ceza talep ederken diğer sanıkların beraatlarını istedi. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar da suçsuz olduklarını ve beraatlarını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme bilirkişi raporunda, meşalelerin patlayıcı madde olarak sayılmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların üzerlerine atılı, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından beraat kararı verdi. Mahkeme, 2 sanık hakkında ise hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti. 1 sanık hakkında ise öldüğü için davanın düşürülmesine karar verildi. Mahkeme, sanıklar beraat ettiği için yargılama giderini ve sanıkların avukatlık vekalet ücreti Hazine'ye bıraktı.

Davanın geçmişi...

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymuştu. Dosya, '15 Temmuz darbe girişimi' ve 'Gezi Parkı eylemlerine' ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler Türkiye uzmanı, eski CIA danışmanı Henri Barkey ile gazeteci Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi ana davasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat 2022'deki duruşmasında mahkeme heyeti, daha önce Gezi Parkı davası ile birleştirilen Çarşı davasının yeniden ayırılmasına karar vermişti.

Gezi Parkı Protestolarında 'Çarşı' Üyeleri Beraat Etti
Kaynak: ANKA / Güncel
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