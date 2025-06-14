Gezi Parkı Eylemlerine Katılan 19 Genç Hakkında Dava Açıldı

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerinin 12'nci yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda "Duran Adam" eylemi sırasında gözaltına alınan ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılan 19 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı. ANKA'nın edindiği bilgiye göre, 19 genç 8 Ekim'de İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler, Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) dönerek "Duran Adam" eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri eyleme müdahale ederek 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. 2 çocuk gece serbest bırakılırken, diğer 19 genç çıkarıldıkları mahkemede yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda düzenlenen "sabit bekleme" eylemine katıldıkları gerekçesiyle 19 genç hakkında iddianame hazırladı. Şüpheliler hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlaması yöneltildi.

İddianamede, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi yönüne dönük şekilde ayakta duran bir grubun polis ekipleri tarafından tespit edildiği ifade edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olay yerine gelerek güvenlik tedbirleri aldığı, bu sırada eyleme katılımın peyderpey arttığı belirtildi. Yapılan çok sayıda uyarıya rağmen grubun dağılmadığı ve bunun üzerine 6'sı kadın, 13'ü erkek ve 2'si yaşı küçük olmak üzere toplam 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Eylem sırasında gözaltına alınan gençlerden birinin yanında, "Çapulistan" ve "İsyan burada" yazılı iki pankart bulunduğu kaydedildi.

"Belirli bir organizasyon dahilinde birlikte hareket ettikleri" iddia edildi

İddianamede, "Şüphelilerin olay günü belirli bir organizasyon dahilinde iştirak halinde hareket ederek bir araya geldikleri ve slogan attıkları, yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrarcı oldukları, bu şekilde bilerek ve isteyerek grup içerisinde yer aldıkları, grupla bütünleştikleri, tüm şüphelilerin yasa dışı eylem için bir araya gelip aynı amaç doğrultusunda hareket ederek söylemleri ve hareketleriyle üzerilerine atılı 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

Savcılık, gençlerin yargılanarak cezalandırılmalarını ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında bazı haklardan yoksun bırakılmalarını talep etti.

19 genç, iddianamesi kabul edilen davada 8 Ekim'de İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.