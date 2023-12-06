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Gezi Parkı davasında sanığın cezası onandı

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayına ilişkin davada sanık polis memuru H.E'ye verilen cezayı onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi olayına ilişkin davada, sanık polis memuru H.E'ye "kasten basit yaralama" suçundan verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

Daire, Anayasa Mahkemesinin, "eziyet yasağının ihlali" kararı sonrası yeniden yargılama yapan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Ocak'taki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, inceleme sonucu yerel mahkemenin sanık polis memurunu 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararını onadı.

Polis memuru sanık H.E'nin, Ali İsmail Korkmaz'a yönelik eyleminin, dava dışı sanıkların eylemlerinden bir süre sonra gerçekleştiği, bağımsız eylemler arasında fasıla bulunduğu aktarılan kararda, sanığın eylemi ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunmadığı ifade edildi.

Dairenin kararında, Anayasa Mahkemesinin "eziyet yasağının ihlali" kararının maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı savunularak, bu nedenle yerel mahkeme hükmünün onanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Olay

Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde Eskişehir'de yapılan gösterilerde sivil vatandaşlar ve kolluk görevlilerinin müdahalesi sonucu beyin kanaması geçiren, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, eziyet yasağının ihlal edildiğine ve başvuruculara toplam 67 bin 500 lira tazminat ödenmesine oy birliğiyle hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan sanık polis memuru H.E'nin yeniden yargılanması için kararın örneğinin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak'ta sanık hakkında yeniden "kasten basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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