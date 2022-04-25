GEZİ PARKI DAVASINDA OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'yı TCK 312/1. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi. 7 sanığın tutuklanmasına da karar verildi. Karar, oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim sanıkların beraatine karar verilmesi ve Kavala'nın tahliyesi yönünde karara muhalefet şerhi düştü.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ

YAKLAŞIK BİR SAATLİK ARANIN ARDINDAN KARAR AÇIKLANDI

KAVALA'YA "CASUSLUK" SUÇUNDAN BERAAT VERİLDİ

7 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS CEZASI

9 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI, ÜYE HAKİM KARARA ŞERH DÜŞTÜ

DAVANIN GEÇMİŞİ

ÇARŞI DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLİP SONRASINDA AYRILDI

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa, İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'nce "darbeye teşebbüs" ve "izinsiz gösteri" suçlamasından verilen beraat kararı da Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararında davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesi yoluna gidilmesine hükmedildi. Birleştirilerek 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 21 Şubat 2022 tarihli celsesinde ise 35 sanıklı Çarşı davası dosyasının ayrılmasına karar verildi. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel