GEZİ DÖNÜŞÜNDEKİ KAZADA ÖLEN ÇAPAN'IN BABASINDAN DUYGULANDIRAN MEKTUP

Gezi dönüşündeki kazada ölen Çapan'ın, annesi ve ablası da yaralanmış (2)

Kazada hayatını kaybeden Çağan Özgen Çelik için Çimşit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çağan Özgen Çelik'in yakınları, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Sınıf arkadaşlar Çelik'in tabutunun başında İstiklal Marşı'nı okudu. Baba Mehmet Çelik de oğlu için yazdığı mektubu okudu. Baba Çelik mektupta, "Güzel yüzlü evladım, seni uğurlamaya geldik. Herkes burada. Sen annenin yoldaşı, babanın biricik arkadaşıydın. Annen şimdi hastanede, iyileşecek, daha iyi olacak. Bugün senin bayramın oğlum. Bugün melek oldun. Biz senin hep mutlu olmanı isteyeceğiz. Sen benim hem öğrencim, hem arkadaşım, hem oğlumdun. Güzel evladım ben senden hep memnundum. Bugün okula gittim, içim çok yandı oğlum. Koridorlarda seni aradım. Biz ablanla senin sevdiğin her şeyi yapacağız. Senin gülüşünü hiç unutmayacağım oğlum. Annen seni 'Bülbülüm' diye seviyordu; şimdi ne yapacak? Seni çok seviyoruz oğlum; ama ben seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Çağan Özgen Çelik'in cenazesi, ikindi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)