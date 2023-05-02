Gezi dönüşündeki kazada ölen Çağan'ın, annesi ve ablası da yaralanmış

ÇANAKKALE gezisinden Ankara'ya dönen öğrencileri taşıyan otobüsün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen Çağan Özgen Çelik'in (12), öğretmen annesi Fatma Cömert (42) ile ablası Ecem Çelik'in (16) aynı kazada yaralandığı ortaya çıktı. Fatma Cömert'in, farklı okullarda eğitim gören çocuklarını kendi okulunun gezisinde görevli olduğu için yanında götürdüğü öğrenildi. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Cenk Yakın Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, okulun düzenlediği Çanakkale gezisinin ardından otobüsle Ankara'ya dönüş için yola çıktı. Öğrencileri taşıyan Kemal Arslan yönetimindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, dün sabah saatlerinde Bursa- Ankara Karayolu Şehitler Kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada şoför Kemal Arslan ile öğrencilerden Çağan Özgen Çelik hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Ölen Kemal Arslan ve Çağan Özgen Çelik'in cenazeleri ise Ankara'ya getirildi.

Kazada ölen Çağan Özgen Çelik'in öğretmen annesi Fatma Cömert ile ablası Ecem Çelik'in aynı kazada yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Geziyi düzenleyen Cenk Yakın Ortaokulu'nda görevli öğretmen Fatma Cömert'in, Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi oğlu Çağan Özgen ile lise öğrencisi kızı Ecem Çelik'i görevli olarak katıldığı gezide yanında götürdüğü öğrenildi. Anne ve kızının tedavileri hastanede sürüyor.

'TORUNUM ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ'

Çağan Özgen Çelik'in dedesi Mehmet Cömert, torununun başarılı ve hayat dolu bir öğrenci olduğunu belirterek, Kazadan yara almadan kurtulan torunum 5-6 koltuk gerideymiş. Kimisi 'şoför uyudu' diyor. Hayatını kaybeden torunum hayat dolu, çok başarılıydı. Nazar oldu gibi geliyor bana. Çok dillendirildi. Babası da annesi de öğretmen. Onun için hiçbir zaman kurslardan, imtihanlardan geri kalmadılar. Sınavdan 2'nci geldiği vakit hüngür hüngür ağlıyordu. Aslında geziyi annesinin görev yaptığı okul düzenliyor. Torunlarım annesinin yanında geziye katılıyor dedi. Çağan Özgen Çelik'in cenazesi bugün ikindi düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kazada hayatını kaybeden şoför Kemal Arslan ise Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle düzenlenen cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.