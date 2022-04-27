Gezi Davasında Bundan Sonraki Hukuki Aşamalar Neler? - Haberler

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Gezi Davasında Bundan Sonraki Hukuki Aşamalar Neler?

DailyMotion.com - Güncel
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Üçüncü Gezi davasında dün verilen mahkumiyet kararları yalnız Türkiye'de değil uluslararası kamuoyunda da büyük tepki yarattı.

Üçüncü Gezi davasında dün verilen mahkumiyet kararları yalnız Türkiye'de değil uluslararası kamuoyunda da büyük tepki yarattı. Avukatlar, kararın boyutlarını ve süreçte bundan sonra hangi hukuki aşamaların olacağını VOA Türkçe'ye değerlendirdi

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye, Güncel, Haberler

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