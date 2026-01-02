Ms Atağı Geçiren Gezi Tutuklusu Tayfun Kahraman, Hastaneye Kaldırıldı

(İSTANBUL ) Gezi Davası nedeniyle 43 aydır cezaevinde bulunan ve MS hastası olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı. ANKA'ya konuşan avukat Cansu Çiftçi, Kahraman'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldığını ve ağrılarının devam ettiğini söyledi. Çiftçi, Kahraman'ın tedavisine yarından itibaren başlanılacağını da aktardı.

Gezi Davası nedeniyle 43 aydır cezaevinde bulunan ve MS hastası olan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın durumuna ilişkin geçen hafta açıklama yapan eşi Meriç Demir Kahraman, "Masalarında Tayfun'un hastalığının ilerlediğine dair heyet raporu olmasına rağmen, AYM kararını uygulamayıp Tayfun'u tahliye etmeyenlerin ve hiç böyle bir şey olmamış gibi susanların hiç mi vicdanı yok, bu nasıl insanlık?" diye sormuştu. Meriç Demir Kahraman şu açıklamayı yapmıştı:

"Tayfun'u bugün 1 saat cam ardından acı içinde gördüm! Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için, masum yere hapiste olan eşim Tayfun Kahraman, sağlığını kalıcı biçimde etkileyecek çok ağır ve sancılı bir süreç yaşıyor. Oysa 4 senedir kimseye bir zeval gelmeden, geri dönüşü olmayan bir hasar almadan bu haksızlık bitsin diye dua ediyordum...

Tayfun geçirdiği MS atağı nedeniyle dün bütün gün daracık havasız bir ring aracı içinde oradan oraya götürüldü. Hastaneden koğuşuna geri götürüldüğünde ilaç dağıtım saati geçtiği için almak zorunda olduğu Neurotin adlı ilacı verilememiş! Tüm geceyi ağrı içinde bir başına geçirmiş! Hastaneye tekrar sevki ve yatışı planlanıyor!

"Hiç mi vicdanı yok, bu nasıl insanlık?"

Ne yapalım biz? Kime anlatalım derdimizi? Tayfun'un 4 senedir haksızca içinde barındırıldığı fiziksel ve psikolojik yaşam koşullarının hastalığının bugün geldiği seyre etkilerini hangi mahkeme değerlendirecek? Nereye başvuralım? Masalarında Tayfun'un hastalığının ilerlediğine dair heyet raporu olmasına rağmen, AYM kararını uygulamayıp Tayfun'u tahliye etmeyenlerin ve hiç böyle bir şey olmamış gibi susanların hiç mi vicdanı yok, bu nasıl insanlık? Resmi gazetede yayınlanmış AYM kararına göre dışarıda olması gereken Tayfun neden zırhlı araç içinde gün boyu şehirlerarası yolculuk yaparak tahlil, tetkik ve takip altında kalıyor? Bizim daha ne yaşamamız gerekiyor? Bu kadar zulüm, bu kadar gaddarlığı nasıl sineye çekelim? Başımıza gelenlerin ve geleceklerin sorumluluğu kimde?"

Yeniden hastaneye kaldırıldı

