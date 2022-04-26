GEZİ ANA DAVASINDA 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLEN SANIK YİĞİT ALİ EKMEKÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İSTANBUL (DHA) - Gezi davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen 7 sanıktan biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekmekçi'nin duruşmada son sözünü söylediği, ancak karar açıklanırken mahkemede bulunmadığı ortaya çıktı.

18 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gezi davasının dünkü duruşmasında, Yiğit Ali Ekmekçi'nin sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmalarına karar vermişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel