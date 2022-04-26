GEZİ ANA DAVASINDA 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLEN SANIK YİĞİT ALİ EKMEKÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI - Haberler

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GEZİ ANA DAVASINDA 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLEN SANIK YİĞİT ALİ EKMEKÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GEZİ ANA DAVASINDA 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLEN SANIK YİĞİT ALİ EKMEKÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Gezi davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen 7 sanıktan biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL (DHA) - Gezi davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen 7 sanıktan biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekmekçi'nin duruşmada son sözünü söylediği, ancak karar açıklanırken mahkemede bulunmadığı ortaya çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması görülen Gezi davasında, sanık Yiğit Ali Ekmekçi'nin sabah duruşmaya katıldığı ve son sözü sorulan sanıklar arasında da bulunduğu anlaşıldı. Son sözünde beraatini istediğini belirten Ekmekçi'nin mahkeme heyetinin müzakereye çekilerek verilen bir saat süren ara sırasında mahkemede bulunmadığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz olarak yargılanan 7 sanıktan biri olan Ekmekçi hakkında bugün tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenledi. Ekmekçi yakalandığı yerde mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

18 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gezi davasının dünkü duruşmasında, Yiğit Ali Ekmekçi'nin sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmalarına karar vermişti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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