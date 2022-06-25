KIRKLARELİ - Gezginci arıcıların zorlu "oğul" alma telaşı başladı

En kaliteli balı yapması için arılarını şehir şehir dolaştıran gezgin arıcıların oğul alma mesaisi başladı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinden 56 yaşındaki Necdet Tilki de Kırklareli'ne kovanlarını getiren gezgin arıcılardan biri.

Yaklaşık bir ay önce memleketinden İnece beldesine gelen 12 yıllık arıcı Tilki, yaklaşık 250 kovan bir yandan arılarının bal üretimini sağlıyor, diğer yandan da çoğalarak ikiye bölünen arıların bir kısmının kovanı terk etmesi ile ağaç dallarındaki arı kolonilerini topluyor.

Tilki, komşu arıcıların da yardımıyla arıların kümelendiği dalların altına hazırladıkları kovanları koyarak arıların bu kovanların içine girmesini sağlıyor.

Kimi zaman ağaca çıkarak arı kolonilerini bir kova içerisine, kimi zaman çuval içine toplayan Tilki, daha sonra arıları kovana bırakıyor.

Kraliçe arıyla birlikte kovana giren arıları da diğer kovanların arasına katan Tilki, bu sayede arı kolonisini de arttırarak, gelecek sezona hazırlık yapıyor.

"Arı kolonilerini toplamak zor ve yorucudur"

Arıcı Tilki, AA muhabirine arı kolonilerinin toplamasının zor ve yorucu olduğunu söyledi.

Kovanı terk eden arı kolonilerinin agresif davrandıklarını belirten Tilki, bu nedenle koloniye yaklaşırken maske, eldiven ve çizme giyilmesi gerektiğini kaydetti.

Oğul toplamanın zorluğu kadar tehlikelide olduğunu anlatan Tilki, "Elbette her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları var. Zamanında müdahale etmezsen oğula, oğul da beklemiyor gidiyor. Arınız zayi oluyor. Arı kolonilerini toplamak zor ve yorucudu. Bizim en çok zorlandığımız nokta nakil. Arı kolonisi uzağa gittiyse onu arılığa getirmek biraz zor oluyor." dedi.

Kovanlarından çok fazla oğul çıkmasını istemediklerini anlatan Tilki, şöyle devam etti:

"Arımızın fazla oğul vermemesini isteriz. Ama bu sene kanolaya gittiğimiz için arımız biraz kabardı ve haliyle biraz oğulumuz var. Arkadaşların da yardımıyla oğulları topluyoruz. Artık arımız oğul vermez, vermemesi temenni içerisindeyiz. Artık bu saatten sonra bize bal lazım. Arımızın fazla parçalanmasını istemiyoruz.

Ama bazen oluyor, kaçırıyoruz biz de, gözden kaçıyor yüksükleri oluyor, yetişemiyoruz. Ama o da iyi bir şey arımız fazlalaşıyor, çoğalıyor, ürüyor. Ona da ihtiyaç var. Onlar da bize inşallah seneye bal verecekler. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz."

Yaklaşık 400 kilometre uzaklıktan Kırklareli'ne kaliteli bal üretebilmek için geldiğini belirten Tilki, arıları ile ilgilendikçe kendini çok heyecanlı hissettiğini anlattı.

Arılarını görmeden günü geçiremediğini vurgulayan Tilki, "Yani onun içine mutlaka gireceğiz arı bizi sokacak. Öyle rahatlayacağız yani." şeklinde konuştu.