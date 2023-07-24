Gezgin Seymen Bozaslan: "Türkiye'nin 81 şehrini doğal ve kültürel yönleriyle keşfedip tanıtmak istedim"

Seyahati bir tutku haline getirerek 15 yıldan fazla yurt içi ve yurt dışına düzenli geziler yapan Seymen Bozaslan, Türkiye'nin dört bir yanını 4 kez turlayarak "100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi"ni hazırladı.

Seyahati bir tutku haline getirerek 15 yıldan fazla yurt içi ve yurt dışına düzenli geziler yapan Seymen Bozaslan, Türkiye'nin dört bir yanını 4 kez turlayarak "100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi"ni hazırladı.

Daha önce seyahatseverler için "Türkiye'de Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler" ve "İçinden Yol Geçen Hayatlar" eserlerini kaleme alan Bozaslan, Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiği Türkiye Seyahatnamesi çalışmasında 81 şehirden kendi çektiği fotoğraflara yer veriyor.

Çok sayıda QR kodun yer aldığı inovatif bir seyahatname niteliğindeki esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Bozaslan, elinden geldiğince Türkiye'deki doğal ve kültürel güzellikleri fotoğraf ve videolar eşliğinde anlatmaya çalıştığını söyledi.

"10 yıllık deneyimimi bir buçuk, iki yıllık bir çalışmada topladım"

Genç seyyah, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk gelen bir gezgin olarak, böyle bir çalışmanın yapılması güzel hatırlanır hem de güzel bir arşiv olur diye düşündüm. 10 yıllık deneyimimi bir buçuk, iki yıllık bir çalışmada topladım. 10 yıldır zaten birçok yerde gerek gastronomi anlamında, gerek kültürel anlamda birçok deneyim elde etmiştim. Bu kitapta da bunları biraz harmanladım." dedi.

Eseri yazarken okura görsellerle de hitap etmek istediğini dile getiren Seymen Bozaslan, şöyle devam etti:

"O yüzden kitabın içerisinde 81 şehirden 1093 fotoğraf var. Bunları özellikle yaptım ki insanlar Türkiye'yi küçük küçük fotoğraflarla görsün. 1093'ünü de ben çektim ve 81 şehirde bulundum. Son 2 yılda binlerce fotoğraf çektim, binlerce kilometre yol yaptım. Sonunda da böyle bir çalışma çıktı. Çalışmanın genel mantığı 81 şehri doğal, kültürel ve müze anlamında tamamen keşfetmek, orayı tanımak, tanıtmak üzerine. Bunu da görsellerle, videolarla, fotoğrafla biraz süsledik."

Bozaslan, çalışmasında ayrıca 81 şehrin türkülerinin QR kodlarına da yer verdiğine işaret ederek, "Spotify QR kodlarını çok önemsedim. Çünkü Türkiye'de 81 şehirde türkülerimiz genelde bir hikaye üzerinedir ve o hikayeler genelde o şehrin bir köyünde geçer. O yüzden her şehrin kendi çalma listesinde okur, o şehrin türkülerine ulaşabiliyor. Aynı zamanda kitapta fotoğrafı bulunan 1093 yerin videoları da var. Okurlar 350 videoyu 4K çözünürlükle 4 saate yakın klasik müzik eşliğinde izleyebilirler." diye konuştu.

"Deneyim elde ettikçe görülecek yerleri kodun içine koyabiliyorum"

Aynı zamanda kitapta konum anlamında 176 QR kodun daha yer aldığını belirten Bozaslan, şunları kaydetti:

"Okur isterse okuduğu şehirdeki görülecek yerleri, yemek yeme yerlerini, kamp yerlerini, plajları QR kod okutarak direkt kolay bir şekilde bulunduğu yerden kilometre hesabı yaparak bulabilir. 'Street View' özelliğiyle sokakları, atmosferi inceleyebilir ya da Google'daki yorumları direk önüne düşürebilir. Böylelikle benim tavsiyemle yola çıkıp, bütün Google'daki yorumlara da ulaşabilir. Bu çok güzel bir şey. Son olarak kitapta en hoşuma giden kısım, kitap çıktıktan sonra da kitaptaki QR kodları güncelleyebiliyorum. Yeni bir deneyim elde ettikçe gerek restoran, gerek otel, gerek görülecek yerleri kodun içine koyabiliyorum. Dolayısıyla kitap yaşayan, dinamik bir kitap oluyor."

Bozaslan, çalışmayı hazırlarken sosyal medyadan kendisine gelen sorulardan yola çıktığını vurgulayarak, "Bana gelen sorular insanların seyahat ederken cevabını aradığı sorular oluyor genelde. 'Nasıl vakitten kazanırım?', 'Nerede mola verebilirim, yol üstünde ne var?'. Hepsinin cevabını bu kitapta topladığımı düşünüyorum. Çünkü şehirler arasındaki ilçelerde de restoranlar tavsiye ettim. O yüzden yola çıkan bir insanın cevabını aradığı birçok şey kitapta yer alıyor." dedi.

"Seyahatler empati yeteneğimi arttırdı"

Reklamcılık ve medya sektöründe yaklaşık 17 yıllık çalışma hayatını geride bırakarak kendini tamamen seyahat etmeye veren Seymen Bozaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye gerçekten çok zengin bir yer. İnanılmaz bir ülkeyiz. Türkiye'de 50 kilometre farkla şive, coğrafya, doğal güzellikler, mimari değişebiliyor bunu fark ettim. 65'ten fazla ülke gezdim. Dünyada benzeri yok. Türkiye'de güzellikleri bir uyum şeklinde bir bütün olarak görmek, keşfetmek, büyüleyici bir şey. Seyahatler empati yeteneğimi arttırdı. Televizyonda gördüğünüz yerleri, yakından görmek de çok fark ediyor. Her zaman belli bir yer gösterilirken aslında onun çevresi de çok güzel. Yerinde görmek bunu öğretiyor."

Dünyayı gezmekle zihninde sınırları kaldırdığını söyleyen Bozaslan, "Dünyayı tanımak önemli, artılarımızı, eksiklerimizi gözlemliyorum. Türkiye'deki insanların aslında dünyaya oranla ne kadar vicdanlı ve çalışkan olduğunu seyahatlerimde fark ediyorum. Türkiye içerisinde de gerçekten inanılmaz bir turizm yarışı olduğunu çok net görüyorum. Çünkü her bölgenin kendine has bir zenginliği var ve insanlar bunları daha fazla insanlara anlatmak istiyor. Bunu da yerinde görmüş oluyorum." ifadelerini kullandı.

"Kilometre hesabına takılmadan çevrelerini keşfetmelerini öneriyorum"

Bozaslan, seyahatseverlere de önerilerde bulunarak, "İnsanlar yakınındaki yerleri de keşfedebilir. Şu anda İstanbul'da hala keşfedilmemiş, bilinmeyen han, hamam, kilise, cami var diye düşünüyorum. Mesele uzakları görmek değil, yeni yerleri keşfetmek. Ben kilometre hesabına takılmadan çevrelerini keşfetmelerini öneriyorum." dedi.

Türkiye'deki favori şehirlerine ilişkin ise genç gezgin, "81 şehir içerisinde biraz zor olacak ama benim favori şehrim bir Artvin. Çünkü tesisleşmemiş bir doğa var. Çok güzel bir yer, gezerken çok keyif aldım. İki, Mardin, otantik ruhuna bayılıyorum. ve memleketime de biraz kıyak yapayım, gastronomi olarak Gaziantep. Bu üçü benim için doğal, kültürel ve yemek anlamında ilk 3 yer." şeklinde konuştu.

Altın Kitaplar'dan çıkan "100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi"nde ayrıca tarihi kentler, plajlar, gezilecek yerlerin haritaları da okurun dikkatine sunuluyor.