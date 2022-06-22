"Gezen Sinema Tırı" Konya'da sinemaseverlerle buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğünün ilçelerdeki çocukların sinemayla buluşması için hazırladığı "Gezen Sinema Tırı"nın Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla kentin ilçelerinde açık hava sineması olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğünün ilçelerdeki çocukların sinemayla buluşması için hazırladığı "Gezen Sinema Tırı"nın Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla kentin ilçelerinde açık hava sineması olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tırın, yaklaşık 1 aylık Konya turu kapsamında her gün farklı bir ilçede faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde her yaştan insanın ücretsiz sinemayla buluşturulması hedefiyle yola çıkan tırın, Konyalılara aileleriyle açık havada sinema keyfi yaşattığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, etkinlik kapsamında Konyalılara, Türk sinemasından seçkin eserlerin izletildiği ifade edildi. AA / Havva Dereağzı - Güncel Sinema Konya Güncel Haberler

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