Gezdiği çatının çökmesiyle apartman boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, gezdiği apartmanın çatısının çökmesi sonucu 4 metre yüksekten boşluğa düşen yabancı uyruklu 10 yaşındaki Ahmet El Ali, ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Arapzade Mahallesi Dağcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Çakır Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet El Ali, kendi oturdukları apartmanın terasından yandaki apartmanın çatısına geçti. Bir süre sonra kendi evine geçmek isteyen Ahmet El Ali, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten apartman boşluğuna düştü. Talihsiz çocuğun çığlıklarını duyup yardıma koşan komşu ve esnaf, Ahmet El Ali'nin apartman boşluğunda kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet El Ali'yi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet El Ali'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.