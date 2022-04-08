Geyve Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, Hollanda'da proje çalışmasına katıldı

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesi Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği projesine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AB tarafından desteklenen "Yetişkin Engelli Bireylerin Eğitimi ve Toplumsal Entegrasyonu" konulu proje çalışması Amsterdam'da yapıldı.

Salgın nedeniyle ertelenen proje için Geyve'den Hollanda'ya giden öğretmenler, projeye ilişkin çalışmalar gerçekleştirdi.

Geyve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Doğan, Müdür Yardımcısı Yunus Çınar, kurum öğretmenleri Hulusi Şengür, Fatih Keleş, Merve Köse Acar, Büşra Şengür ve Nagihan Özdemir'den oluşan proje heyeti, altı günlük ziyaret sırasında Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'yi de ziyaret etti.