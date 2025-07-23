Geyve'den Osmaneli'ne Sıçrayan Orman Yangınında Ateş Hortumu Oluştu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale esnasında alevlerin oluşturduğu ateş hortumu görüntülendi. Ekipler yangınla mücadeleye devam ediyor.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı.

Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekipler orman yangınına müdahale ederken, bu sırada alevlerin hakim olduğu bir tepe ateş hortumu oluştu. Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken, o anlar görüntülendi.Osmaneli'nde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber: Levent TÜYSÜZ/OSMANELİ(Bilecik),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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