Geyve'deki Orman Yangınında Ateş Hortumu Oluştu

Geyve'deki Orman Yangınında Ateş Hortumu Oluştu
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Sakarya'nın Geyve ilçesinden başlayarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında, müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı ve ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı.

Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekipler orman yangınına müdahale ederken, bu sırada alevlerin hakim olduğu bir tepe ateş hortumu oluştu. Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken, o anlar görüntülendi.

Osmaneli'nde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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