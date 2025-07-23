Geyve'deki Orman Yangınında Ateş Hortumu Oluştu
Sakarya'nın Geyve ilçesinden başlayarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında, müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı ve ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı.
Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekipler orman yangınına müdahale ederken, bu sırada alevlerin hakim olduğu bir tepe ateş hortumu oluştu. Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken, o anlar görüntülendi.
Osmaneli'nde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel