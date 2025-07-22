Geyve'deki Orman Yangınında Alevler Yeniden Canlandı

Geyve'deki Orman Yangınında Alevler Yeniden Canlandı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Kontrol altına alınan bölgelerde alevler yeniden ortaya çıktı. Sis nedeniyle hava araçları kullanılamazken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

ALEVLER, BAZI NOKTALARDA YENİDEN CANLANDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, kontrol altına alınan bazı bölgelerde alevler yeniden canlandı. Yoğun sis nedeniyle hava araçları kullanılamazken, karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelle söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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