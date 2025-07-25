Geyve'deki Orman Yangını Yeniden Canlandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan orman yangını, dün kontrol altına alınmasına rağmen bugün tekrar alevlendi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede yeniden kontrol altına alındı.
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz tarihinde başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın, bugün tekrar canlandı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Geyve İlçesinde 20 Temmuz tarihinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını dün kontrol alındı. İlçenin Hacılar Mahallesi mevkisinde alevler saat 13.00 sıralarında tekrar canlandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel