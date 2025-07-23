Geyve'deki Orman Yangını Selçik Köyüne Sıçradı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyündeki evlere sıçradı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Rüzgarla sık sık yön değiştiren yangın, daha önceden tahliye edilen Selçik köyüne ulaştı. Köyde alevlerin sıçradığı evlerden bazıları zarar gördü.

Bazı vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ile evlerinde besledikleri kuşları güvenli alana taşıdı.

Yanan evlere müdahale ederek söndüren ekipler, köyün çevresindeki alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için cansiperane çalışan "alev savaşçıları"na köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.