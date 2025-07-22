Geyve'deki Orman Yangını Nedeniyle D-650 Karayolu Kapatıldı

Geyve'deki Orman Yangını Nedeniyle D-650 Karayolu Kapatıldı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle D-650 karayolunda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ve akaryakıt istasyonu tahliye edildi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU, YOL ÜZERİNDEKİ KÖFTECİ İŞLETMESİ İLE AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu da tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Levent TÜYSÜZ/ PAMUKOVA (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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