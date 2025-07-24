Geyve'deki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında, Bir Mahalle Boşaltıldı

Geyve'deki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında, Bir Mahalle Boşaltıldı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde Doğançay ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kısmen kontrol altına alındı. Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı.

DOĞANÇAY MEVKİSİNDEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA; 1 MAHALLE BOŞALTILDI

Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları ile kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan Nuruosmaniye Mahallesi ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Ahmet ERDEM/ GEYVE (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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