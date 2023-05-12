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Geyve'de yazlık evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Geyve'de yazlık evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yazlık evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yazlık evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alıplar Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir yazlık evin penceresinden el feneri ışığı yansıdığını fark etti.

Evin etrafında tedbir alan ekipler, içeri girdiklerinde M.E.G, S.S.Ç. ve E.K'yi suçüstü yakaladı.

Yaşı küçük olan M.E.G. ve S.S.Ç. ailelerine teslim edilirken, E.K. jandarma karakoluna götürüldü.

Çalıntı malzemelere ise el konuldu.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Jandarma Sakarya Geyve Güncel Haberler

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