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Geyve'de Yatalak Hastayı Komşuları Kurtardı

Geyve'de Yatalak Hastayı Komşuları Kurtardı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında yatalak hasta 82 yaşındaki Hatice Özmen komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yatalak hasta Hatice Özmen'i (82) komşuları kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Epçeler Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı 2 katlı evde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada komşuları Hatice Özmen'i evden çıkardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Haluk Özmen'in işte olduğu bildirildi.

Hatice Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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