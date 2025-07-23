Geyve'de Yangın Yeniden Alevlendi

Geyve'de Yangın Yeniden Alevlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan yangında alevler yeniden canlandı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

ALEVLER YENİDEN CANLANDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının etkili olduğu bölgede alevler yeniden canlandı. Geyve ilçesi Bayat Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler köyü mevkisi arasında canlanan alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına karadan çok sayıda ekip ve arazöz ile havadan helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan Geyve'nin Taşoluk Mahallesi Osmaneli yönü Kayalı bölgesinin yakınlarında da duman yükseldiği bildirildi. Yangının çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için tedbirler arttırıldı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor

Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz'e gitti

Ali Koç transfer için özel uçağa atlayıp soluğu orada aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.