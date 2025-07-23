Geyve'de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Geyve'de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan yangın, sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Ancak Sakarya Bilecik sınırında yeniden alevler yükselerek geceyi aydınlattı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan, ancak Sakarya Bilecik sınırında yeniden canlanan yangında yükselen alevler geceyi aydınlattı. Alevler metrelerce yükselirken, bölge yoğun duman altında kaldı. Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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