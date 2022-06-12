Geyve'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

Geyve'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. İlçede kenevir yetiştirildiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşme Mahallesi'nde A.T'ye ait eve operasyon yaptı. Zanlının ev, eklenti ve bahçesinde yapılan dron destekli aramada, zeytinlik bahçesindeki bir noktaya kenevir ekildiği tespit edildi. Narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, 145 kök Hint keneviri ile ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Uğur Subaşı - Güncel Hisarcık Sakarya Geyve Güncel Haberler

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