Geyve'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda 302 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve kenevir tohumu ele geçirildi. E.B. isimli zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında E.B'nin (26) adresine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada, 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ele geçirildi, E.B, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel