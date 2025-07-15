Geyve'de Üreticiler Karpuzları Yere Attı

Geyve'de Üreticiler Karpuzları Yere Attı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir toptancının alım yapmaktan vazgeçmesi üzerine iki üretici, satmak istedikleri karpuzları yere atarak parçaladı. Olay sonrası hakkında işlem başlatılan üreticilerin cezası, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atarak parçalayan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Geyve ilçesi Safibey Ürün Toplama Merkezi'nde 13 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda; üretici S.Ç. ile yanındaki S.E., anlaşmalı oldukları toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atıp parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, S.Ç. ile S.E., ürünleri daha önce anlaştıkları toptancıya götürdüklerini ancak alım gerçekleşmeyince öfkeyle hareket ettiklerini ve pişman olduklarını söyledi.

İŞLEM BAŞLATILDI

S.Ç. ve S.E. hakkında 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ile ilgili kanun kapsamında işlem başlatıldı. Dosya, kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezalarının değerlendirilmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

'EN AĞIR İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK'

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerde ekonomik dengeyi ve gıda güvenliğini korumak en temel önceliğimizdir. Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Piyasa işleyişini bozacak eylemlere karşı en ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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