Geyve'de Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Geyve'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu Ahmet Uysal hayatını kaybetti, Y.T. ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Geyve'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tarlada çalışmak üzere yola çıkan Ahmet Uysal idaresindeki 54 ABP 012 plakalı traktör, Sarıgazi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik yükseklikten şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Y.T. ise ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel