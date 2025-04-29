Geyve'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Orman İşçisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ümit Akyel (23), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 27 Nisan'da saat 01.30 sıralarında D-650 kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Geyve istikametinden Adapazarı yönüne giden orman işçisi E.Ö. (26) idaresindeki 34 GF 5763 hafif ticari araç, 11 DY 552 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ümit Akyel hayatını kaybetti.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN

Ümit Akyel için dün Geyve Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Eraslan, Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı, Akyel'in mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Buradaki törenin ardından Ümit Akyel'in cenazesi, Geyve ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından Akdoğan Mezarlığı'nda defnedildi. Diğer yandan kazada ağır yaralanan orman işçisi E.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.