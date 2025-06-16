Geyve'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Geyve'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki beton kanala ve bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin önce yol kenarındaki beton kanala, ardından bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Geyve ilçesi D-650 kara yolunda meydana geldi. Bilecik yönüne giden C.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki beton kanala, ardından yola savrularak bariyerlere çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan D-650 kara yolu, hasar gören aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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