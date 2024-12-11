Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Geyve'de Trafik Kazası: 15 Yaralı

Geyve'de Trafik Kazası: 15 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç karıştı, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Sakarya istikameti Nuruosmaniye Mahallesi mevkisinde Ş.B. idaresindeki 54 ABK 922 plakalı tır, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarptı.

Durumu fark ederek ani fren yapan T.Ö'nün kullandığı 34 HOG 264 plakalı yolcu otobüsüne, Ö.Ş. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 J 3008 plakalı midibüs arkadan çarptı.

Beton blokların karşı şeride savrulması nedeniyle plakaları öğrenilemeyen bir tır ve iki otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
img

Genç kız erkek arkadaşıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu
img

Avrupa ülkesi Türk ürünlerini geri çevirdi
img

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.