Geyve'de Ticari Araç Bisikletliye Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir hafif ticari araç, bisikletli bir sürücüye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü kaçtı ancak daha sonra polise teslim oldu. Kaza anında işten çıkan bisikletli sürücünün cenazesi toprağa verildi.