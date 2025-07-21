Geyve'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Geyve'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Geyve'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın, dronla havadan görüntülendi ve ekipler kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yanan alanlar dronla havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve AFAD personeli, geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Geyve'de orman dışı alanda başlayan yangına kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucu yangının enerjisi düşürülmüş olup, kontrol altına alınmasına yönelik mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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