Geyve'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Geyve'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde devam eden orman yangınında 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada hasar meydana geldi. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yangında, Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu.

Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının desteğiyle sürüyor. Yangında, Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri, ekiplerle birlikte soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Geyve'ye gelerek koordinasyon merkezinde yangının son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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