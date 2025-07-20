Geyve'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Geyve'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına çeşitli ekipler yoğun bir müdahale başlattı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için bölge halkı da destek olmaya çalışıyor.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, çevrede büyük endişeye yol açarken, alevlere hem havadan hem de karadan yoğun müdahale başlatıldı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Köyü mevkisinde ormanlık alandan yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD koordinasyonunda söndürme çalışması başlatılırken, bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya çalışıyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Geyve Kozan Mahallesi girişinde mahalle sakinleri de su tankerleri ile hazır şekilde bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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