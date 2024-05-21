Geyve'de Midibüs Kazası: 9 Yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı. Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, Doğantepe mevkisinde kontrolden çıkarak bir araca çarptı ve ağaçlık alana girdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, cenazeden dönenleri taşıyan S.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen Geyve Belediyesine ait midibüs Doğantepe mevkisinde kontrolden çıktı.
Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait depo alanına giren midibüs, burada bulunan bir araca çarptı ardından ağaçlık alana girdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.