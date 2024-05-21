Üye Girişi
Haberler

Geyve'de Midibüs Kazası: 9 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı. Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, Doğantepe mevkisinde kontrolden çıkarak bir araca çarptı ve ağaçlık alana girdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, cenazeden dönenleri taşıyan S.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen Geyve Belediyesine ait midibüs Doğantepe mevkisinde kontrolden çıktı.

Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait depo alanına giren midibüs, burada bulunan bir araca çarptı ardından ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Geyve Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title